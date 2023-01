Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani contro la Juventus.

Mancano Zapata, Zappacosta per infortunio, Koopmeiners per squalifica: tre assenze pesanti per gli orobici.

I convocati Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Okoli, Palomino, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zortea.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Pasalic, Vorlicky.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Lookman.