Juve Empoli, squadra in ritiro alla vigilia: la novità

Juve Empoli – La liturgia potrebbe anche ripetersi. L’abbraccio in mezzo al campo, ad esempio. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Empoli (in programma domani sera alle 20:45). Molto simile a quello che c’è stato sabato scorso, prima di Torino-Juventus.



Poi il grido all’unisono, il motto: “Crediamoci, aiutiamoci”.

E chissà: magari anche – nelle speranze e negli auspici dei diretti interessati – potrebbe essere in arrivo persino un abbraccio da fischio finale, post vittoria, anch’esso simile a quello che c’è stato dopo il derby della Mole.

Juve Empoli, la decisione di Allegri

Si tratterebbe di ben altro spettacolo rispetto a quegli sguardi contriti da Bamby-post-sparo-del-cacciatore cui ultimamente avevano abituato i calciatori bianconeri. I quali si auto esponevano a pubblico ludibrio, al cospetto dei tifosi, dopo i vari ko contro il Benfica, o contro il Monza, o contro il Milan, o contro il Maccabi Haifa.



I latini, i filosofi, i semiologi parlano di “aliquid pro aliquo”: qualcosa che sta per qualcos’altro. Nell’un caso, l’abbraccione di gruppo, gli sguardi contriti significavano la resa di una gruppo di giocatori. Nell’altro caso, la carica di una squadra.



Ed è proprio sul concetto di squadra che Massimiliano Allegri prova a insistere. Atleticamente, del resto, si può incidere sino ad un certo punto. Se anche – come sembra – qualcosa non è andato nel verso giusto in termini di preparazione, beh, non è che si possa iniziare ora a lavorare all’improvviso al 170 per cento rispetto a prima. Conviene dunque insistere sulla tattica, per Juve-Empoli. E sulle teste, sui rapporti, sulle motivazioni, sullo spiritio di sacrificio, sul senso di appartenenza.

In questi giorni s’è lavorato sodo, allo Juventus Center della Continassa. E s’è lavorato in un clima (pro)positivo. L’idea che se non il miracolo Scudetto, quantomeno l’impresa quarto posto possa compiersi comincia a balenare all’intorno del gruppo. E Allegri, come già fece nella stagione 2015-16, continua a instillare fiducia e a far leva su questo rinnovato barlume di rinascita degli spiriti. Non è un caso che anche il programma che accompagna verso Juventus-Empoli ricalchi in parte quello che era stato propedeutico al derby. Il programma odierno prevede un seduta d’allenamento in serata. Poi cena insieme. Pernottamento al Jhotel.



Non era così scontato che succedesse: spesso in occasione delle partite serali Allegri opta per una “gestione all’inglese”, ergo un liberi tutti alla vigilia – dopo l’allenamento – e un ritrovo direttamente in mattinata il giorno del match. Tende a voler alleggerire il clima, di solito, e sgombrare le menti. In questo caso, invece, sceglie piuttosto di provare a sfruttare l’energia positiva sulla scorta di quanto accaduto la settimana scorsa.

In teoria, può essere una ottima idea. Ma il responso passa ora alla pratica.

fonte: tuttosport.com