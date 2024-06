La nuova Juve di Thiago Motta: 4-2-3-1 e cinque acquisti

Prende forma la nuova Juventus di Thiago Motta. A partire dallo stesso tecnico italo-brasiliano che dovrebbe essere finalmente annunciato sulla panchina bianconera nelle prossime ore. Seguiranno poi subito due acquisti: uno a centrocampo e risponde al nome di Douglas Luiz per il quale l’affare è praticamente chiuso e porterà Weston McKennie e Samuel Iling-Junior in bianconero, l’altra tra i pali ovvero Michele Di Gregorio con Wojciech Szczesny in direzione Arabia a fargli spazio e lasciargli i guantoni titolari.

La nuova Juventus di Thiago Motta: possibile formazione titolare

Ma non finisce certamente qui. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci sono ancora altre tre obiettivi nel mirino per la squadra titolare della prossima stagione. Il primo è il pupillo dell’ex Bologna: Roberto Calafiori, pronto a raggiungere il suo mister a Torino ma ci sarà da superare il doppio muro costituito da Bologna e Basilea che detiene una percentuale di rivendita del 40% sul giocatore. Arrivasse, il difensore romano farebbe coppia con Gleison Bremer al centro e Danilo e Andrea Cambiaso sulle fasce.

In mediana, accanto a Douglas Luiz in arrivo dalla Premier League, si spera ci sia Adrien Rabiot che deve ancora pronunciarsi sull’offerta di rinnovo avanzata da Cristiano Giuntoli ma c’è un certo ottimismo in merito nonostante le attese. Sulla trequarti pronto un doppio innesto: Maison Greenwood a destra al posto e Teun Koopmeiners sulla trequarti, con Kenan Yildiz sull’altra fascia e Dusan Vlahovic centravanti.