Calciomercato Juve, fatta per Douglas Luiz: Sky svela le cifre

Calciomercato Juve, è pronto il primo centrocampista da parte del Dt Cristiano Giuntoli come regalo a Thiago Motta: si tratta del connazionale Douglas Luiz. Come infatti annunciato da SKySport, il 26enne è vicinissimo alla maglia bianconera per un’operazione che va dritto verso la fumata bianca. Lo riporta anche anche lo stesso esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Calciomercato Juve, è chiusa per Douglas Luiz

“Servirà ancora qualche giorno”, si legge sul suo portale ma la trattava è praticamente alla chiusura per un’operazione che alla fine, come hanno raccontato le indiscrezioni delle ultime ore, alla fine comprenderà tre giocatori e non più solo il sudamericano e Weston McKennie che andrà in Premier League. Piuttosto rientrerà nella trattativa anche Samuel Iling-Junior che dunque saluterà la Vecchia Signora dopo la trafila nelle giovanili.

Alla fine si è chiuso con un conguaglio tra i 18 e i 20 milioni a favore del club inglese più appunto i due giocatori che andranno a Birmingham. Alla Continassa approderà invece un calciatore reduce da diversi goal in questa stagione e anche parecchi assist che alzerà di parecchio la qualità del centrocampo. Ed è solo il primissimo tassello. Il secondo, si spera, sarà Adrien Rabiot e il terzo Teun Koopmeiners.