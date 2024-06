Calciomercato Juve, disturbo Milan per Rabiot e non solo: le ultime

Calciomercato Juve, irruzione del Milan nei piani bianconeri: lo riferisce TuttoSport oggi in edicola. Il club rossonero incrocia infatti due strade percorse da Madame, di cui proprio una interna e personale: quella relativa ad Adrien Rabiot. Sembra infatti che il Diavolo voglia provare a capire se vi siano margini per un inserimento e una clamorosa beffa portando il francese a Milanello quando era a un passo dalla firma sul rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juve, il Milan si inserisce in due operazioni

Secondo quanto infatti si legge sul giornale, il club rossonero sta cercando un centrocampista muscolare e con un motore potente ovvero una figura rincorsa da tempo ma mai più ritrovata dopo l’addio di Frankie Kessie e ora rivista nel centrocampista ex Paris Saint-Germain. Motivo per cui ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo.

Il problema, però, è che il Milan, in caso di contratto effettivo, non potrebbe beneficiarie del Decreto Crescita come invece potrebbe la Juventus purché il rapporto sia continuativo e non interrotto. Dunque che la società si muova entro il 30 giugno, ovvero prima della scadenza dell’attuale vincolo. Una scadenza dunque urgente e da non sottovalutare.

Tuttavia non finisce qui: come riporta sempre Ts, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Douglas Luiz dell’Aston Villa per il quale la Vecchia Signora è in trattativa nello scambio con Weston McKennie dove ora potrebbe essere aggiunto anche Samuel Iling-Junior.