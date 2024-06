Dybala all’Inter, nuovo clamoroso scenario: i dettagli 

Paulo Dybala all’Inter: è questo il clamoroso scenario che prende corpo in queste ore di calciomercato. Perché sull’attaccante argentino della Roma pende un grosso punto interrogativo e ci sarebbe un ex juventino che sarebbe pronto ad approfittare di questo momento di incertezza giallorossa per portarlo a Milano: parliamo di Giuseppe Marotta, ex amministratore delegato bianconero e oggi presidente nerazzurro dopo il cambio di proprietà.

Calciomercato, Marotta porta Dybala all’Inter?

Il giocatore vuole infatti la Champions League, è convinto di aver perso il treno della Coppa America per la sua assenza nel grande palcoscenico europeo e l’Inter sarebbe pronto a offrirglielo subito. E’ vero che la Joya ha accusato parecchi problemi fisici che non gli hanno garantito continuità assoluta, ma a San Siro – a differenza della Capitale – non sarebbe al centro dell’attacco ma farebbe parte di una rotazione più ampia in caso di uscita soprattutto di Mirko Arnautovic.

Dall’altra parte a Roma quest’anno dovrebbero dargli 8 milioni di euro di ingaggio: una cifra pesante sul bilancio e la società potrebbe optare effettivamente per un taglio facendo anche uno sconto rispetto ai 20 milioni di euro della clausola per l’Italia prevista nell’attuale contratto. Senza dimenticare che lo stesso ha una scadenza a strettissimo giro: 2025, quindi l’ultima occasione per monetizzare salvo un nuovo prolungamento.