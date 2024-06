Calciomercato Juve, tre richieste dalla Serie A per Kean: le squadre

Calciomercato Juve, inizia ad accendersi l’interesse per Moise Kean: lo annuncia TuttoSport oggi in edicola. Il centravanti bianconero è in uscita data la scadenza di contratto nel 2025 e le difficoltà per il prolungamento e iniziano a farsi sotto le prime squadre interessate direttamente dalla Serie A pronte a puntare sull’attaccante classe 2000 che nei mesi scorsi ha sfiorato l’approdo all’Atlético Madrid.

Calciomercato Juve, prime richieste per Kean

Come riporta il quotidiano, a sondare il terreno sono state in particolare la Fiorentina sotto la nuova gestione di Raffaele Palladino, il Bologna ora di Vincenzo Italiano che già lo scorso gennaio fece un tentativo per il giocatore più il Parma neopromosso. Il problema però al momento, un po’ per tutte, risulta l’ingaggio del giocatore da 3 milioni di euro: troppo alto per realtà di questo tipo e diverse dalla Juventus.

Ma non è escluso – si legge sul quotidiano – che il 24enne faccia un passo avanti riducendosi l’ingaggio magari spalmandolo e per una durata maggiore. Sarebbe un modo per scommettere su se stesso dopo le ultime stagioni non proprio esaltanti malgrado il potenziale e per rilanciarsi adeguatamente nel campionato italiano. Così fosse, le società citate sarebbero pronte ad affondare il colpo. Viola e felsinei, data la Champions in quest’ultimo caso, potrebbero essere davanti.