Trezeguet: “Chiesa come Del Piero. Thiago Motta? La Juve è un’altra storia”

Ultime in casa Juve, parla David Trezeguet. Lo storico centravanti bianconero, protagonista di tantissimi goal e molteplici successi nazionali e non solo, ha rilasciato un’intervista al Corriere Torino oggi in edicola commentando una serie di notizie in casa bianconera tra l’approdo di Thiago Motta e le ultime sul calciomercato Juve.

E a proposito del neo allenatore l’ex centravanti non ha dubbi: “Thiago Motta ha portato il Bologna a essere protagonista, con un gioco molto divertente, interessante e offensivo. Ma la Juve è un’altra storia, la Juve chiede altro. Lui è stato un giocatore vincente, ha militato nelle squadre più importanti, sa benissimo cosa gli chiederanno a Torino“.

Il parere di Trezeguet su Yildiz e Chiesa

A proposito di Yildiz e della maglia 10, Trezeguet non sembra troppo convinto preferendo piuttosto lasciare libero il giocatore di lavorare e migliorare: “Yildiz è un giocatore in piena crescita, interessante, ma non bisogna mettergli troppe pressioni addosso. Credo che Motta saprà gestirlo al meglio. Ai giovani bisogna spiegare cosa rappresenta la Juve. Qui non basta il secondo posto, qui non ci si può nascondere. Quella bianconera è una maglia pesante”.

Infine su Chiesa, in uscita a causa di un contratto in scadenza nel 2025, il 46enne si è pronunciato sperando un epilogo differente e una rinascita con Motta: “Sono gli stessi problemi che incontrò Del Piero dopo il grave infortunio di Udine. Federico è un giocatore interessante, salta l’uomo, è diverso dagli altri attaccanti. Anche nel suo caso, il cambio di guida tecnica può dargli una bella spinta”.