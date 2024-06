Calciomercato Juve, Chiesa rischia di essere un Dybala-bis: le ultime

Calciomercato Juve, Federico Chiesa come Paulo Dybala: potrebbe quasi ripetersi la storia in bianconero. Ovvero un talento assoluto strappato abilmente alla concorrenza ma incapace di esplodere in tutto e per tutto anche per problemi fisici fino a una cessione necessaria per questione di collocazione tattica e un monte ingaggio da tenere a bada. La differenza, riporta TuttoSport oggi in edicola, è che la Vecchia Signora non perderà a zero il proprio gioiello questa volta: o sarà rinnovo o cessione quest’estate.

Calciomercato Juve, ultime su Chiesa

Prolungamento però che al momento non decolla. Da una parte c’è il club che vorrebbe rivedere il tetto ingaggio e non elargire un aumento se non simbolico all’esterno, dall’altra c’è però il giocatore che lo vorrebbe sostanziale. La verità è che la Juventus non lo ritiene indispensabile anche alla luce di quanto visto in questi anni, ovvero un rendimento mai totalmente esplosivo causa appunto anche gli acciacchi fisici e una filosofia di Thiago Motta dove ci sarebbero esterni di fascia con caratteristiche differenti.

A quel punto sarebbe inevitabile la cessione e c’è anche già il prezzo: 40 milioni di euro. Cifra che potrebbe però aumentare nel caso di un ottimo Europeo che potrebbe attirare in quel caso anche le sirene della Premier League finora ancora non attive. Restano concretamente sullo sfondo Napoli e Roma, ma Madame attende novità e offerte anche e soprattutto dalla Gran Bretagna.