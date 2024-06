Calciomercato Juve, né Napoli e né Roma: dove può finire Chiesa

Calciomercato Juve, Federico Chiesa può essere il grandissimo sacrificio di quest’estate. E lo sarà salvo clamorosi colpi di scena. Perché la strada sembra ormai tracciata: da una parte la Vecchia Signora che ha bisogno di monetizzare per far cassa e mercato, dall’altra la scadenza di contratto nel 2025 e una difficoltà nel prolungare. Nel mezzo l’Europeo che farà da vetrina di lusso per l’esterno di 26 anni.

Alla finestra ci sono già due club già piuttosto agguerriti per poter mettere le mani sull’esterno ex Fiorentina: ovvero il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Daniele De Rossi. Per il club partenopeo sarebbe una diretta richiesta del tecnico che lo voleva già ai tempi dell’Inter; i giallorossi, lì dove sfumasse, sarebbero pronti a virare invece su Matias Soulé che si rivela l’altro nome importante juventino sul mercato.

Calciomercato Juve, Chiesa finisce in Premier League?

Ma occhio a sorprese per quanto riguarda Chiesa. Come infatti riporta il Corriere Torino oggi in edicola, il classe 97 è seguito con attenzione sia di Liverpool che Manchester United ed è proprio lì, alla fine, che potrebbe andare. Un avvincente avventura in Premier League magari alla luce di un ottimo Europeo che convincerebbe in definitiva una delle due a versare quanto richiesto dalla Juve, ovvero tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Venderlo all’estero sarebbe la soluzione più adatta per monetizzare e non venderlo a una teorica diretta concorrente date le ambizioni scudetto sia dei partenopei che dei giallorossi per la prossima stagione. Fosse così, per il popolo juventino sarebbe quanto meno una cessione meno dolorosa ma comunque fastidiosa.