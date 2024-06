Calciomercato Juve, Chiesa sarà venduto: trovato il sostituto

Calciomercato Juve: Federico Chiesa lascerà la maglia bianconera. Ne è sicuro il Corriere di Torino oggi in edicola. La società sembrerebbe abbia di fatto deciso, date le difficoltà contrattuali da una parte e le scelte di Thiago Motta dall’altra: l’esterno non sarebbe al centro del nuovo progetto tecnico juventino e pertanto, considerando anche la scadenza nel 2025, sarebbe sul mercato.

Calciomercato Juve, trovato il sostituto di Chiesa

Si tratta del resto dell’ultimissima possibilità di monetizzare e lo si può fare nell’anno dell’Europeo, vetrina importante per il 26enne. Il rischio, altrimenti, è di perderlo a parametro zero da qui a un anno. Inaccettabile per le qualità del giocatore e specialmente per le esigenze del club di far cassa per finanziare i colpi in entrata.

Il giocatore può andare al Napoli di Antonio Conte o alla Roma di Daniele De Rossi con un’offerta di 25-30 milioni di euro. La Vecchia Signora, dal canto suo, avrebbe già pronto il sostituto sempre come riporta il quotidiano oggi in edicola: si tratta di Mason Greenwood, ala inglese del Manchester United, che si rivela una ghiotta opportunità poiché il 22 talento andrà in scadenza nel 2025. Il problema al momento è rappresentato dai Red Devils che al momento chiedono addirittura 35 milioni di euro, ma si lavora sull’intesa.