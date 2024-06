Calciomercato Juve, sorpresa Saelemaekers: Motta lo porta con sé?

Calciomercato Juve, sorpresa per la fascia: spunta il nome di Alexis Saelemaekers. Un assoluto fedelissimo di Thiago Motta al Bologna che non è stato riscattato in rossoblu con l’arrivo del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Ora il belga, di rientro al Milan ma fuori dai progetto rossoneri, potrebbe diventare un’occasione preziosa per la Vecchia Signora che regalerebbe al nuovo allenatore un importante jolly tattico ma che ha inciso anche in fase di partecipazione all’azione e assist nella storica stagione emiliana.

Calciomercato Juve, spunta l’idea Saelemeakers

Così ora il Dt Cristiano Giuntoli potrebbe davvero chiudere l’affare su indicazione dell’allenatore italobrasiliano. Il prezzo dell’operazione eventuale, riporta TuttoSport oggi in edicola, è di 10 milioni di euro: una cifra dunque anche sostenibile per le casse juventine e la nuova filosofia all’insegna della sostenibilità e delle spese sostenute. Anche l’ingaggio non sarebbe un problema: parliamo di ‘appena’ 2 milioni di euro.

Saelemaekers, capace di giocare sia a destra che a sinistra, può quindi diventare una preziosa carta a sorpresa che coniugherebbe utile e dilettevole alla Continassa. Funzionale, incisivo, ma al contempo decisamente economico rispetto ad altri nomi per la fascia come quelli di Savinho o Mason Greenwood per i quali si parla di operazioni che vanno dai 25 ai 40 milioni. Una di queste potrebbe essere chiusa comunque in caso di cessione di Federico Chiesa per esempio, ma nel frattempo occhio anche alla pista low cost rappresentata da Saelemaekers.