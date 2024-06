Calciomercato Juve, Douglas Luiz primo regalo a centrocampo: le ultime

Calciomercato Juve: si avvicina Douglas Luiz per il centrocampo. Perché come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’Aston Villa ha fretta di cedere: entro il 30 giugno, infatti, per motivi di bilanci, dovrà cedere almeno un giocatore per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e a Birmingham hanno deciso che è ormai il brasiliano il profilo da sacrificare per la causa.

Calciomercato Juve, si avvicina Douglas Luiz

Il 26enne, intanto, è intrigato dalla possibilità juventina e pronto a sbarcare a Torino. Non c’è ancora l’accordo tra la società juventina e quella britannica per lo scambio con Weston McKennie ma l’incastro economico andrà trovato a breve, entro 20 giorni al massimo. Anche perché una volta che ci sono anche le volontà dei giocatori di raccogliere tale sfida, la quadra si troverà. Così tranne sorprese, come riporta il quotidiano, Douglas Luiz sarà il primo regalo a centrocampo per Thiago Motta e il 4-2-3-1 che verrà fuori al suo approdo ufficiale previsto per la prossima settimana.

Ma non sarà di certo l’unico nome che verrà quest’estate: fermo restando che si attende la risposta di Adrien Rabiot, la cui firma e permanenza sarebbe come un colpo di mercato, si attende sempre il semaforo verde economico per calare il colpaccio: Teun Koopmeiners. C’è l’intesa di massima col giocatore ma ora andranno trovati i soldi, tramite diverse cessini, per scavalcare il muro Atalanta alto 60 milioni di euro.