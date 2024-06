Calciomercato Juve, Motta nomina tre intoccabili sulle fasce

Prende quota il calciomercato Juve. Perché l’annuncio di Thiago Motta è atteso per la prossima settimana e questo significa che non solo darà una scossa a tutto l’ambiente bianconero, ma anche un’accelerata sul fronte acquisti e pure cessioni. Perché saranno numerose le uscite: un po’ perché il tecnico italo-brasiliano dovrà plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, un po’ perché il Dt Cristiano Giuntoli avrà la necessità di far cassa per finanziare i colpi in entrata.

Calciomercato Juve, il punto sugli esterni

Già preso Michele Di Gregorio per la porta, i sogni portano poi a Roberto Calafiori del Bologna, Teun Koopmeiners dell’Atalanta e si guarda con interesse a due importanti occasioni di mercato: Giovanni Di Lorenzo del Napoli e Mason Greenwood del Manchester United. Il primo vuole lasciare l’azzurro e abbracciare la Vecchia Signora, il secondo è in scadenza nel 2025 e si rivela dunque un’opportunità preziosa. Sarebbero entrambi i nomi chiamati a rinforzare le fasce del nuovo 4-2-3-1.

Da questo punto di vista, come riporta il Corriere Torino oggi in edicola, Motta ha nominato tre intoccabili per le corsie esterne: si tratta di Kenan Yldiz che resterà di sicuro in bianconero, di Adriano Cambiaso fresco di rinnovo e punto fermo della nuova Juventus e – riporta il quotidiano – anche Timothy Weah sebbene non abbia del tutto brillato. In uscita invece tutti gli altri. E in particolare Filip Kostic e Samuel Iling-Junior.