Koopmeiners-Juve accordo raggiunto

Come riferisce oggi Tuttosport la dirigenza bianconera ha un accordo verbale con il giocatore per il suo trasferimento a Torino. Pronto un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione. L’ostacolo però ora si chiama Atalanta. I nerazzurri di Bergamo chiederebbero 60 milioni per privarsi dell’olandese classe 1998. La Vecchia Signora dal canto suo vorrebbe inserire alcune contropartite per ridurre il costo del cartellino del giocatore. Almeno uno tra Huijsen e Iling-Junior potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassarne il prezzo. Giuntoli è al lavoro.

fonte: il bianconero.com