Calciomercato Juve, dopo Kaio Jorge pronte altre tre cessioni

Calciomercato Juve, realizzata la prima cessione in attesa delle visite mediche e dell’ufficialità: Kaio Jorge. Esubero bianconero di rientro dal prestito dopo l’esperienza non felice a Frosinone conclusasi con la retrocessione dei ciociari, il brasiliano farà ritorno in patria dove il Cruzeiro è pronto a versare in queste ore circa 7 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi l’ex Santos. Affare chiuso come annunciato dal Brasile e confermato oggi da La Gazzetta dello Sport che preannuncia altre 3 cessioni.

Calciomercato Juve, pronte altre cessioni dopo Kaio Jorge

Si tratta di Matias Soulé per il quale si registra un’accelerata del Bayer Leverkusen anche se ora non va oltre i 20 milioni di euro – troppo pochi per Cristiano Giuntoli che ne chiede invece almeno 30 -, di Dean Huijsen seguito in particolare dal Borussia Dortmund e Fabio Miretti che potrebbe essere ceduto al Genoa a titolo definitivo.

Tutte cessioni che porterebbero all’incirca 70 milioni di euro nelle casse bianconere necessari, insieme ai 50 di base stanziati per fare mercato, per sovvenzionare i tre obiettivi di questa sessione estiva: Michele Di Gregorio ormai bianconero quasi effettivo, Roberto Calafiori che vorrebbe raggiungere Thiago Motta dopo il Bologna e infine, ma soprattutto, Teun Koopmeiners che costa 60 milioni di euro.

Considerando che gli altri due nomi costano 20 e 30 milioni circa, siamo su una spesa totale di 110 milioni a fronte di un ricavato eventuale, lì dove effettivamente fossero piazzati i nomi citati e specialmente alle proprie condizioni, di 120 milioni. Giuntoli porterebbe così i suoi nomi ma alle sue condizioni, ovvero in maniera sostenibile e senza stravolgere il bilancio.