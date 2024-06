Calciomercato Juve, agente di Chiesa in arrivo in Italia: la situazione

Calciomercato Juve, l’agente di Federico Chiesa è in arrivo in Italia: lo annuncia il Corriere della Sera oggi in edicola. La situazione dell’esterno ex Fiorentina è una della situazioni più spinose in assoluto di quest’estate juventina, considerando la scadenza di contratto nel 2025 e le difficoltà nel prolungamento data la volontà del club di non eccedere sul fronte ingaggio come invece il calciatore vorrebbe.

Calciomercato Juve, le ultime su Chiesa

Cosa ne sarà dunque? Specialmente considerando che la Vecchia Signora ha anche bisogno di monetizzare per finanziare la propria campagna acquisti? Michele Di Gregorio è già di fatto preso, restano in sospeso Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners che aspettano solo una chiamata per volare a Torino e Douglas Luiz che ha già detto sì alla Juventus così come anche Mason Greenwood in queste ultime ore.

Si capirà di più nei prossimi giorni quando Fali Ramadani, appunto procuratore di Chiesa, incontrerà le tre società che sono lì ad attenderlo: la Juventus innanzitutto per capire se vi sono margini effettivi per un rinovo – magari nel frattempo anche solo ponte fino al 2026 per avere più margine a disposizione -, la Roma decisa a regalare tale rinforzo a Daniele De Rossi così come lo stesso vale per il Napoli su indicazione di Antonio Conte per la fascia destra.

A oggi, date le premesse, sebbene la priorità annunciata dopo la Coppa Italia da Chiesa fosse la permanenza e un futuro ambizioso in maglia Juve, tutto lascia pensare che la possibilità più concreta, salvo sorprese come quasi tutti i tifosi sperano, è che si vada verso una separazione a fine stagione. L’Europeo potrebbe essere una vetrina per monetizzare ancor di più.