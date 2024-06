Calciomercato Juve, primo colpo a centrocampo: sì di Douglas Luiz

Calciomercato Juve, vicinissimo il primo colpo a centrocampo: si tratta di Douglas Luiz. Lo riporta La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Si lavora infatti con l’Aston Villa per lo scambio che porterà il brasiliano a Torino e Weston McKennie in Premier League e la Vecchia Signora ha già ottenuto il sì del giocatore verdeoro.

Attualmente negli USA con la nazionale brasiliana in vista della Coppa America, il giocatore ha fatto sapere attraverso il suo entourage il totale gradimento per la destinazione e la disponibilità per un trasferimento immediato. Ora bisogna solo trovare la quadra sul piano economico: gli inglesi valutano Douglas Luiz 40-50 milioni di euro, mentre i bianconeri ne vorrebbero 25-30 per il centrocampista statunitense: le parti sono a lavoro per trovare un punto di incontro.

Calciomercato Juve, pronto l’arrivo di Douglas Luiz

L’ingaggio del giocatore di Rio de Janeiro intanto è sostenibile: 2.5/3 milioni che la Juventus riuscirebbe facilmente a migliorare. Il club inglese lo ha messo sul mercato nonostante la buona annata perché in scadenza di contratto nel 2026 e non si vogliono ritrovare a un anno della scadenza perdendo potere di vendita.

La Juventus, sfumato il prolungamento contrattuale, ha fatto lo stesso ragionamento per McKennie ma in questo caso trovandosi sì a un anno dalla scadenza. Dunque resta l’ultimo anno per monetizzare e la dirigenza ha deciso di farlo. Virtualmente fatta quindi per il primo rinforzo in mediana in attesa della risposta di Adrien Rabiot e del grande nome di questa sessione estiva: Teun Koopmeiners.