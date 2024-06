Calciomercato Juve, ecco le intenzioni di Vlahovic sul futuro

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha scelto tre intoccabili e li ha già comunicati al Dt Cristiano Giuntoli. Uno di questi è Dusan Vlahovic, centravanti approdato nel gennaio del 2022 che ha mostrato subito il suo potere realizzativo e al contempo le prospettive dati i soli 24 anni. Ma c’è stata una frenata, nel frattempo, nel corso del suo percorso bianconero. Rallentamento che molti tifosi hanno riconosciuto soprattutto in un motivo: Massimiliano Allegri e il gioco di assoluto contenimento che di certo non valorizzava il bomber.

Calciomercato Juve, Vlahovic e il futuro: la sua posizione

Con l’ex Bologna e la nuova filosofia decisamente più propositiva la storia dovrebbe totalmente cambiare. L’ex Viola dovrebbe ricevere molti più palloni per poter far male. E se ne la precedente condizione ha segnato parecchio, chissà dove potrebbe arrivare ora con Motta alla guida e un 4-2-3-1 finalizzato a offrire quanti più palloni possibili al centravanti di turno. Ma qual è la posizione di Vlahovic in tutto questo? Motta lo ha indicato come intoccabile, e le sue intenzioni quali sono?

Le medesime, per fortuna, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’attaccante vuole infatti restare in bianconero e godersi le tante competizioni a cui la Vecchia Signora prenderà parte, tra cui soprattutto la nuova Champions League e il Mondiale per club. Motivi che potrebbero spingere anche a un rinnovo dato il contratto in scadenza nel 2026 ma qui servirà tempo: la Juve, infatti, vorrebbe sì prolungare l’accordo ma rendendo i costi dello stipendio più sostenibili. Andrà dunque trovata un’intesa.