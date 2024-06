Niente Lazio per Allegri, affare saltato: il motivo 

Reduce dalla rescissione consensuale con la Juventus seguita all’esonero e a un licenziamento per giusta causa appena accennato, il futuro di Massimiliano Allegri non sarà ancora in Serie A salvo sorprese. Almeno per non per quanto riguarda la prossima stagione. Sembra infatti sfumata ancor prima di nascere concretamente l’ipotesi Lazio.

Lazio-Allegri, perché è saltato: i motivi

Ieri nel frattempo la RAI ha rilanciato con un possibile inserimento del Milan, ma tutto lascia pensare che alla fine il Diavolo viri su Paulo Fonseca come ormai sembra pronto a fare da diverse settimane. La possibilità decisamente più verosimile era un approdo nella Capitale ma sarebbe, appunto, saltata. Così prende sempre più corpo l’ipotesi avanzata nelle ultime ore a proposito di un anno sabbatico per Allegri.

Con la Lazio, riporta Calciomercato.com, è saltata fondamentalmente per un motivo: le richieste economiche fuori budget per Claudio Lotito. L’allenatore, approcciato, avrebbe infatti sparato tantissimo per quanto riguarda l’ingaggio e anche per le richieste di mercato che avrebbe voluto sbarcando in biancoceleste.

Se Igor Tudor dovesse davvero andar via dopo appena tre mesi come sembrerebbe, sarebbe al momento Marco Baroni il candidato principale dopo la salvezza ottenuta col Verona.