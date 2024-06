Futuro Allegri: non è da escludere una decisione a sorpresa 

Futuro Allegri, cosa ha in serbo il destino per il tecnico toscano dopo la separazione traumatica con la Juventus? Perché anche se alla fine non si è andato più allo scontro totale in tribunale, trovando piuttosto una risoluzione consensuale quando tutto sembrava già compromesso, l’allontanamento non è stato di certo felice.

Del resto prima non è riuscito ad arrivare alla conclusione della stagione come avrebbe voluto, festeggiando anche la Coppa Italia da lui vinta, poi incassando il licenziamento per giusta causa prima di trovare l’intesa in extremis che ha salvato le parti da un finale troppo doloroso e ingiusto alla luce degli anni e dei successi condivisi non tanto in questo secondo cicli quanto nel primo.

Futuro Allegri: cosa potrebbe accadere ora

E adesso dove sarà il futuro di Allegri? Sembra concreta la pista araba per il mister anche se potrebbe non interessargli troppo reduce da un contratto enorme in bianconero da 10 milioni a stagione, sullo sfondo spunta la pista estera ma al momento non ci sono troppi riscontri compreso sulla suggestione del Manchester United. Novità in Italia potrebbero giungere dalla Lazio, considerando la rottura con Igor Tudor e la necessità per Claudio Lotito di trovare subito un altro allenatore pochi mesi dopo l’accordo col croato.

Ma occhio a uno scenario a sorpresa, in fondo nemmeno troppo per molti e non solo per mancanze eventuale di offerte – quanto meno interessanti – ma per diretta scelta: ovvero quella del riposo. Così come ha fatto nell’ultima circostanza, il mister, riporta TuttoSport, potrebbe optare alla fine per un anno sabbatico. Gli ultimi tre anni juventini sono stati pesanti e non è da escludere che possa decidere di tirare un po’ i remi in barca.