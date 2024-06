Calciomercato Juve, ufficiale l’arrivo da Napoli: raggiunge Giuntoli 

Calciomercato Juve, depositato ufficialmente un contratto ieri in casa bianconera. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Sta dunque prendendo forma la nuova Vecchia Signora in attesa che arrivi l’annuncio anche per Thiago Motta che dovrebbe giungere – si apprende dal quotidiano – il prossimo 14 o 15 giugno. Fermo restando che, come noto, si tratta di una mera formalità poiché l’allenatore è già attivissimo sul fronte mercato scambiando idee e opinioni ogni giorno con Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, rinforzi in dirigenza

E in attesa che venga regalato qualche rinforzo all’allenatore, il direttore tecnico se l’è fatto da solo il regalo: da Napoli arriva infatti Giuseppe Pompilio, storico braccio destro del dirigente dai tempi di Carpi rimasto però indietro in azzurro al momento del trasferimento alla Juventus. Ora, un anno più tardi, il suo uomo di fiducia sta per raggiungerlo a Torino per una Juventus strutturata al massimo non solo in campo ma anche fuori.

Non sarà l’unico arrivo, infatti, come aggiunge la rosea: imminenti altri innesti dirigenziali che rispondo ai nomi di Stefano Stefanelli, Ds del Pisa nell’ultima stagione, e Michele Sbravati del Genoa per il settore giovanile oltre il grandissimo e storico ritorno di Giorgio Chiellini che chiuderà la sua esperienza americana per tornare all’amore della sua vita.