Calciomercato Juve, incassati 53 milioni di euro: da dove arrivano

Calciomercato Juve, acquistare nei limiti o esagerare ma con una copertura economica alle spalle. Ovvero con una cessione che andrebbe a coprire l’eventuale fuoriuscita di liquidità. E’ questa la politica di Cristiano Giuntoli per il nuovo corso bianconero: niente più spese pazze, stop a ingaggi enormi elargiti senza fare troppe e dovute considerazioni ma avanti con una Juventus comunque ambiziosa ma al contempo prudente. Sostenibile.

Ed è per questo che, al netto delle entrate, la Vecchia Signora guarda doverosamente anche alle uscite. Perché il budget mercato è di circa 50 milioni di euro di base, ma dovrà poi aumentare man mano piazzando alcuni esuberi o con alcuni sacrifici dolorosi ma necessari per arrivare ai nomi sulla lista del direttore tecnico bianconero e di Thiago Motta: ovvero Michele Di Gregorio di fatto già preso, Roberto Calafiori che aspetta solo la chiamata per raggiungere Torino e Teun Koopmeiners che sogna il bianconero per il salto di qualità.

Calciomercato Juve, incassati 53 milioni: la provenienza

Un totale, all’incirca, di 110 milioni di euro. Senza considerare poi rinforzi di contorno che potrebbero giungere o occasioni di mercato come quella palesatasi con Giovanni Di Lorenzo che diventa un nome sempre più gradito in società. Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Juventus ha incassato 53 milioni di euro. Da dove? Dalla qualificazione alla nuova Champions League. Più ricca della precedente.

Il club bianconero raccoglie il secondo montepremi più ricco in assoluto sul totale di 230 milioni versati nelle casse della Serie A: Inter 54, Juve 53, Atalanta 50, Milan 44 e Bologna 28. Cinquanta milioni non extra ma che hanno caratterizzato appunto il mercato di partenza juventino, per il resto – per comprare – bisogna comunque prima vendere.