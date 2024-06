Calciomercato Juve, Biasin: “E’ il sogno di Giuntoli, costa una valanga di soldi”

Calciomercato Juve pronto ad entrare nel vivo. Annunciata la risoluzione concordata per Massimiliano Giuntoli, si spiana la strada per la nota ufficiale relativa all’approdi di Thiago Motta alla Continassa. Ufficialmente. Perché nei fatti è già bianconero e operativo e si sta muovendo con Cristiano Giuntoli per disegnare la nuove Juventus che – a detta del tecnico – dovrà ripartire da tre pedine fondamentali: Gleison Bremer, Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, gli obiettivi di Giuntoli

Per il resto va bene qualsiasi cessione seppur a malincuore per poter far cassa e poter finanziare i tre grandi acquisti di quest’estate – Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners -, purché non sia il roccioso difensore brasiliano, il Cavallo Pazzo prossimo a rinnovare in bianconero e il centravanti serbo che ha ancora molto da dire con la maglia della Juventus.

Che l’olandese sia il grande obiettivo del mercato juventino lo conferma anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW: “E la Juve? Giuntoli ha le idee chiarissime, molto più di quanto si voglia far credere. In mezzo a un mare di voci buttate sul piatto l’obiettivo principale resta uno: Koopmeiners. Costa una valanga di soldi, si sa, ma il dirigente bianconero sta studiando qualunque incastro pur di portarlo a Torino. E anche in regime di “zero spese folli” non è affatto detto che non riesca a farcela”.