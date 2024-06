Calciomercato Juve, ceduto Kaio Jorge: l’annuncio dal Brasile

Calciomercato Juve: pronto il primo acquisto e anche la prima cessione. Se in entrata sembra imminente l’arrivo di Michele Di Gregorio, in uscita si passa al reparto offensivo per la prima uscita: quella di Kaio Jorge, attaccante di proprietà del club bianconero in prestito al Frosinone nell’ultima stagione dove ha mostrato squilli interessanti ma senza incidere particolarmente come Vecchia Signora e società gialloblu avrebbero sperato.

Calciomercato Juve, vicina la cessione di Kaio Jorge

Tuttavia potrebbe comunque bastare al club bianconero per piazzare un esubero e iniziare a monetizzare in vista dei colpi in entrata in programma. Ovvero i noti Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners, oltre al già citato portiere del Monza destinato a scalzare Wojciech Szczesny prendendosi la titolarità tra i pali juventini.

Come infatti annuncia dal Brasile il portale Uolesporte, specializzato quando si tratta di operazioni di mercato anche sull’asse internazionale, sarebbe fatta per il passaggio di Kaio Jorge al Cruzeiro a titolo definitivo. Un’operazione che – se confermato – porterebbe nelle casse juventine ancor più soldi di quanto la dirigenza si aspettava: più che i 4.5 milioni prefissati, ne potrebbero arrivare addirittura 7 alla luce dei bonus inseriti. Per il centravanti, invece, pronto un contratto quinquennale a Belo Horizonte tornando così nel calcio brasiliano.