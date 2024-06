Calciomercato Juve, confermati tempi di recupero di Milik: gli scenari 

Calciomercato Juve: sospiro di sollievo per Arkadiusz Milik. L’infortunio non è certo banale tant’è che purtroppo il centravanti sarà costretto a saltare l’Europeo e a operarsi, ma quanto meno non si tratta di un’altra drammatica rottura del crociato come si è temuto sia nei primissimi momenti del problema fisico avvertito in campo con tanto di lacrime della fidanzata sugli spalti sia nelle ore successive quando l’ansia cresceva.

Si tratta piuttosto di una lesione del menisco e oggi se ne avrà la conferma perché il giocatore sarà a Torino per ripetere gli accertamenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, significa che saranno 40 i giorni di stop per il 30enne dell’Est. “E’ un momento molto difficile per me. Non c’è modo di prepararsi per gli infortuni. Mi dispiace non poter giocare per il mio Paese agli Europei, ma sosterrò i ragazzi”, ha commentato l’attaccante via social.

Calciomercato Juve, cosa accadrà ora con l’infortunio di Milik?

E ora cosa succederà anche sul fronte futuro e mercato? Il giocatore, così come tutti tranne gli intoccabili di Thiago Motta, era potenzialmente sul mercato ma non un partente sicuro considerando la sua volontà di restare a Torino per convincere Thiago Motta e delle qualità che si potrebbero davvero sposare perfettamente col gioco del tecnico italobrasiliano.

Tale infortunio probabilmente confermerà in automatico la sua permanenza alla Continassa per mancanza di offerte a questo punto ma i tempi di recupero, poco più di un mese, non metteranno nemmeno in condizione la Vecchia Signora di dover tornare sul mercato per prendere un attaccante, fermo restando anche la presenza eventuale di Moise Kean di rientro in bianconero nel caso.