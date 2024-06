Calciomercato Juve, grana enorme per Calafiori: spunta un problema

Calciomercato Juve, Roberto Calafiori è il grande obiettivo della difesa ma spunta una grana enorme per il difensore che non attende altro che ricevere la telefonata giusta e poter raggiungere a Torino il suo maestro, Thiago Motta. Tuttavia spunta un problema non di poco conto come svela TuttoSport oggi in edicola, un paletto piuttosto grande che manda all’aria i piani bianconeri per il difensore del Bologna.

Calciomercato Juve, beffa Calafiori: cosa sta succedendo

In pratica il problema sarebbe il Basilea, ex club del difensore romano, che detiene non solo una percentuale sulla futura rivendita del 40% che costringe gli emiliani ad alzare la posta poiché dovranno dirottare appunto quasi la metà in Svizzera, ma in più spunta anche una clausola che beffa in caso di contropartite nell’affare: nel caso ne fossero inserite, infatti, il club emiliano dovrebbe corrispondere la metà del valore dei giocatori interessati alla società straniera.

Significa che alla fine il Bologna rischia di non incassare nulla, praticamente, per Calafiori. Il che pone la necessità di volere solo cash per l’operazione. E nelle ultime ore si è registrato un rialzo clamoroso per quanto riguarda il cartellino del giocatore: ora si parla di 50 milioni di euro, perché l’intento è di scatenare una vera asta internazionale considerando gli approcci recenti di Chelsea, Bayer Leverkusen e Atlético Madrid. La Juventus è forte della volontà del giocatore ma dovrà trovare una soluzione per evitare comunque una brutta sorpresa.