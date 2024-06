Calciomercato Juve, Ronaldo sblocca una trattativa bianconera?

Calciomercato Juve: anche tra i pali sarà rivoluzione con l’arrivo di Thiago Motta. Di fatto è già anche iniziata il primo acquisto virtuale di questa sessione estiva: ovvero Michele Di Gregorio, estremo difensore del Monza che presto diventerà anche un rinforzo effettivo grazie all’operazione da 20 milioni di euro con cui diventerà il nuovo portiere titolare della Vecchia Signora. Significa che Wojciech Szczesny gli lascerà i guantoni ma potrebbe alla fine cedergli anche in generale il posto.

Considerando infatti una scadenza di contratto nel 2025 e le difficoltà per il rinnovo parallelamente a un ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di euro, la società ha scelto alla fine di salutare il portiere polacco e non più Mattia Perin che ha invece ricevuto anche una felice telefonata in queste ore dalla Juventus. Sarà dunque l’ex Roma a dover far spazio, anche se finora è apparso intenzionato a rispettare il suo vincolo contrattuale fino alla fine.

Calciomercato Juve, Ronaldo porta Szczesny in Arabia?

Ma qualcosa è cambiato nel frattempo. Non solo l’addio di Massimiliano Allegri e appunto l’arrivo imminente di Di Gregorio, ma in più in questi giorni anche i saluti di Claudio Filippi storico preparatore dei portieri reduce da 14 anni bianconeri e assoluto punto di riferimento per il portiere dell’Est. Tutto questo potrebbe portare a valutare ora un addio.

E ci sarebbe una squadra che sembrerebbe pronto ad accoglierlo: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Club che, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sta preparando l’affondo con tanto di proposta formale a breve. Chissà che non sia proprio CR7 a convincere l’ex compagno di squadra con qualche messaggio in più o telefonata convincente. La Juve ringrazierebbe e particolarmente.