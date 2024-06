Calciomercato Juve, accordo con Calafiori: spinge per Torino

Calciomercato Juve, pronta l’accelerata per Roberto Calafiori: è il difensore del Bologna il grande obiettivo della retroguardia e l’affare si sta man mano avvicinando. Le idee di Thiago Motta ormai non sono più un mistero: vorrebbe creare un super tandem difensivo composto da Calafiori e Gleison Bremer, così da blindare la zona centrale della difesa in attesa di sistemare la fascia destra (con l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo?) poiché a sinistra invece agirà regolarmente Andrea Cambiaso.

Calciomercato Juve, Calafiori vuole il bianconero

Ma a proposito di Calafiori, come riporta il Corriere di Torino oggi in edicola la buona notizia è che è stato raggiunto l’accordo col giocatore sulla base di un contratto quinquennale a 2 milioni a stagione. Una svolta importante poiché resta da vincere la partita finale col Bologna che vorrebbe non perdere il suo gioiello ma che al contempo poco potrebbe se il giocatore avesse ormai già la testa a Torino. E sembra che sia proprio così, poiché il 22enne ha rifiutato la corte di Bayer Leverkusen e Chelsea per approdare alla Continassa.

La società emiliana punta a incassare non meno di 30 milioni di euro, di cui il 50% andrà nelle casse del Basilea vecchio proprietario del cartellino del giocatore, ma non è escluso che possa accettare anche una contropartita tecnica. A tal proposito piacciono Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e Facundo Gonzalez.