Calciomercato Juve, clamoroso Chiesa: rifiutato il rinnovo ponte?

Calciomercato Juve, non si mettono bene le cose per Federico Chiesa. Perché se la situazione appariva complicata già prima, si farebbero ancor più difficili adesso lì dove la notizia che giunge dovesse essere confermata. A oggi, oggettivamente, sembra che il futuro di Chiesa sia in ogni caso decisamente più lontano da Torino che vicino. Anhe se appare come un paradosso considerando l’annuncio del giocatore dopo la vittoria della Coppa Italia. Sembrava infatti tutto pronto per un nuovo matrimonio, invece occhio a un possibile divorzio.

Calciomercato Juve, Chiesa rifiuta il rinnovo ponte?

“La Juventus ha messo sul mercato Federico Chiesa, dopo che ha rifiutato il rinnovo “ponte” fino al 2026“, ha infatti annunciato il giornalista Michele De Blasis de La Gazzetta dello Sport via X. Nel caso in cui tale scenario fosse confermato, si andrebbe in effetti verso una cessione forzata e inevitabile per non rischiare di perdere a zero il prossimo anno. Sarebbe anche un modo per monetizzare, anche parecchio, e finanziare i colpi in entrata in programma considerando che Thiago Motta non si opporrebbe a una sua uscita.

Probabilmente la Juventus preferirà vendere all’estero ma le richieste più importanti sono in Italia, ovvero Roma e soprattutto Napoli dove Antonio Conte potrebbe fare la differenza. E proprio dalla Juventus potrebbe innescarsi un intreccio di mercato: Chiesa al Napoli, Politano alla Roma e Koopmeiners alla Juventus. Un gioco di incastri che farebbe tutti felici. Forse meno solo i tifosi juventini che considerano assurdo tale scenario.