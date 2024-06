Calciomercato Juve, la lista dei desideri di Thiago Motta: i nomi

Calciomercato Juve: cinque nomi in entrata di cui un difensore, due centrocampisti, un trequartista e un attaccante. Dipendesse unicamente da Thiago Motta, senza considerare tutte le dinamiche di contorno del mercato, sarebbero questi i desideri del tecnico italo-brasiliano prossimo ad essere annunciato ufficialmente sulla panchina juventina. Il Dt Cristiano Giuntoli a prescindere proverà ad accontentarlo comunque, ma nel caso servirà pazienza per riuscirci.

Calciomercato Juve, la lista dei desideri di Thiago Motta

Prima di poter affondare il colpo, infatti, bisognerà avere fieno in cascina che significa cedere uno o più giocatori per avere il cash necessario per finanziare tutto questo all’insegna della nuova era della sostenibilità. Il budget mercato prevede infatti ‘solo’ circa 50 milioni di euro di base, tutto il restante andrà appunto preso dai vari piazzamenti tra cui magari anche qualcuno a malincuore.

Detto questo, la lista di Motta comprenderebbe i seguenti nomi come svela Xavier Jacobelli nel suo editoriale per TuttoSport: Roberto Calafiori, Douglas Luiz, Maison Greenwood, Teun Koopmeiners e Joshua Zirkzee. Verosimilmente tre su cinque sono bloccati e parliamo del difensore del Bologna, del centrocampista dell’Aston Villa e del trequartista dell’Atalanta che hanno già dato il loro sì e attendono sviluppi: non sono escluse novità positive anche per l’esterno del Manchester United, mentre a oggi l’unico che appare più complicato se non proprio difficilmente concretizzabile è l’attaccante olandese.