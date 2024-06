Calciomercato Juve, annuncio ufficiale atteso mercoledì o giovedì

Calciomercato Juve, tutto sta prendendo man mano forma. Anche se manca ancora ufficialmente Thiago Motta alla Continassa, la Vecchia Signora del nuovo corso sta prendendo forma attraverso le mosse indicate a Cristiano Giuntoli dallo stesso tecnico italobrasiliano che dalle retrovie è comunque pienamente operativo per la nuova sfida bianconera dovrà avrà l’obbligo di portare subito la Juve a giocare per vincere.

Calciomercato Juve, annuncio in arrivo

In difesa Roberto Calafiori può concretamente raggiungere il suo maestro del Dall’Ara, non aspetta altro in verità e ora sembra raggiunto anche l’accordo personale in attesa di convincere il Bologna. Così come anche Teun Koopmeiners, già forte di un’intesa di massima col club bianconero, attende sviluppi per poter raggiungere Torino. Chi virtualmente è già sull’aereo è invece Michele Di Gregorio per il quale è tutto fatto.

Tutti nomi chiesti direttamente dal tecnico 41enne. Ma quando arriverà il suo annuncio a proposito? Come riportato da Paolo Bargiggia in diretta a Tv Play, in particolare ci si aspetta il comunicato ufficiale tra mercoledì e giovedì. Non oltre. Dunque sta per iniziare ufficialmente la nuova era juventina col mister atteso al centro sportivo dove poi dovrà valutare una lunga serie di giocatori, tra quelli attualmente in rosa e chi rientrerà dai vari prestiti.