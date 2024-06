Allegri jolly in panchina, sorpresa per il futuro: cosa può accadere 

Dove sarà il futuro di Massimiliano Allegri? Al momento non è dato saperlo, ma pare che tutte le porte si stiano man mano chiudendo. Lo ha fatto sin da subito quella del Bayern Monaco che sembrava potesse valutare l’allenatore toscano e lo ha fatto in queste ore anche quella della Lazio che alla fine, dopo la separazione choc con Igor Tudor dopo appena tre mesi, fa spazio a Marco Baroni sulla panchina biancoceleste.

Ritorno Allegri in panchina: dove sarà?

Allegri sarebbe stato anche sondato da Claudio Lotito, me la richieste economiche e di mercato avrebbero fatto scappare via il patron laziale orientato sempre particolarmente oculato. Così alla fine per Allegri, considerando anche una Premier League che non lancia segnali, si fa concretamente strada l’ipotesi di un nuovo anno sabbatico. Un giro non biennale questa volta come accaduto prima del ritorno in bianconero, ma annuale. E forse nemmeno.

Allegri potrebbe infatti diventare un jolly per la panchina a stagione in corso. Una spada di Damocle che potrebbe cadere sulla testa del primo grande allenatore in difficoltà, in Italia o all’estero, subentrandogli. Uno scenario che sembra che il tecnico non disdegnerebbe, specialmente dopo una mancanza di offerte quest’estate al di là degli Emirati Arabi dai quali – almeno per il momento – non è attratto. Che sia il grande nome per la prossima stagione al primo esonero dunque?