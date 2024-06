Calciomercato Juve, non solo Chiesa: la Roma vuole un’altra stella

Calciomercato Juve, possibile asse con la Roma. Potrebbero arrivare dalla Capitale i soldi di cui il Dt Cristiano Giuntoli ha bisogno per fare mercato quest’estate. Quanto meno una buona parte di questi. Perché come riferito da Gianluca Di Marzio di SkySport, il club capitolino segue con interesse due importanti giocatori juventini sul mercato: Federico Chiesa da una parte e Matias Soulé dall’altra.

Calciomercato Juve, Roma su Chiesa e Soulé

Due nomi importanti che a malincuore i tifosi juventini, salvo sorprese, vedranno andare via quest’estate. Per l’esterno italiano, in scadenza nel 2025, le negoziazioni per il rinnovo contrattuale sembrano piuttosto complicate e alla fine Euro 2024 sarà una vetrina per cercare di monetizzare il più possibile. Per l’argentino, di rientro da Frosinone, non è questione di contratto ma sarà sacrificato all’altare delle cessioni per avere cash necessario per arrivare a Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners che sono i grandi obiettivi estivi.

Probabile che la società giallorossa faccia prima un concreto tentativo per Chiesa tant’è che ha già un incontro in programma con il suo agente, poi, lì dove non dovesse riuscire a strappare il giocatore per qualsiasi motivo, possa virare sul sudamericano per il quale la strada potrebbe essere decisamente più spianata, sia nei costi del cartellino che per quanto riguarda soprattutto l’ingaggio. Seguiranno aggiornamenti.