Calciomercato Juve, cessione Soulé: le intenzioni dell’argentino

Calciomercato Juve, Mathias Soulé potrebbe essere il grande sacrificato bianconero per finanziare il colpo dell’estate: Teun Koopmeiners. Ma cosa ne pensa in tutto questo il talento argentino di rientro a Torino dopo il prestito felice a metà col Frosinone data la retrocessione all’ultima giornata? Qual è la posizione del talento sudamericano per il quale in molti si sono già messi in fila? Qualcuno se l’è chiesto?

Calciomercato Juve, quali sono le intenzioni di Soulé

Come si può immaginare, la volontà del 21enne non è proprio la medesima della Vecchia Signora. Non è quella di andare altrove, tipo la Premier League che lo tenta particolarmente con diverse possibilità, ma restare in bianconero per provare a convincere Thiago Motta. E poco importa se all’orizzonte ci sono Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Newcastle e in Germania il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso pronte a metterlo al centro del progetto con un’offerta economica anche importante.

Ma occhio alle intenzioni del calciatore e, in generale, alla stima che di certo non manca da parte di Motta verso Soulé. Non vanno dimenticati, a tal proposito, i complimenti del tecnico bianconero al calciatore dopo Frosinone-Bologna. Ecco perché, come riporta TuttoSport, Soulé ha intenzione di mettersi particolarmente in mostra nel precampionato così da provare a ribaltare gli scenari e portare la società a cambiare strategie. Ci riuscirà? Nel frattempo Cristiano Giuntoli lo venderà solo per 30 milioni di euro a salire.