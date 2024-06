Calciomercato Juve, il Bayer accelera per Soulé: la situazione

Calciomercato Juve, si entra nel vivo sul fronte cessioni e il motivo è noto: fare quanta più cassa possibile per sferrare poi l’assalto a Teun Koopmeiners, il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva per il salto di qualità sulla trequarti bianconera. Tuttavia serviranno non pochi soldi considerando la richiesta enorme da 60 milioni di euro avanzata dall’Atalanta.

Calciomercato Juve, ultimissime sulla cessione di Soulé

Così dopo Kaio Jorge prossimo a lasciare la Vecchia Signora tre anni dopo l’arrivo, si accelera anche per la cessione di un altro sudamericano ma che i tifosi speravano potesse avere un futuro in bianconero: Matias Soulé. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Bayer Leverkusen ha alzato il pressing per il fantasista albiceleste reduce da 11 gol in campionato e tra i primi nomi nella lista di Xabi Alonso.

Il problema, però, è che i tedeschi non vorrebbero andare oltre ai 20 milioni più bonus quando la società bianconera è disposto a sacrificare il calciatore solo a fronte di una proposta da 30 milioni di euro. Tuttavia in Germania occhio anche al Borussia Dortmund che pensa a Soulé come erede di Reus o Sancho che tornerà al Manchester United dopo il prestito: possibile pertanto una nuova offensiva dalla Bundesliga.

I tifosi juventini, tuttavia, continuano – almeno per la stragrande maggioranza – a non essere assolutamente convinti di doversi privare di un tale talento che, a detta di molti, potrebbe essere centrale nella Juventus del futuro.