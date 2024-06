Calciomercato Juve, cessione Soulé: spunta un altro club italiano

Calciomercato Juve, Matias Soulé a oggi non sembra destinato a un futuro bianconero. E non per le sue qualità. Anzi. Sarebbero proprio queste a indirizzarlo lontano da Torino. Perché la società, all’insegna della nuova linea sostenibili targata Cristiano Giuntoli sulla sostenibilità, avrà bisogno di far cassa per finanziare il mercato di quest’estate. Specialmente per piazzare i colpi Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners

E così il sudamericano, in grande spolvero a Frosinone, potrebbe essere sacrificato sull’altare delle cessioni dolore ma inevitabili per la nuova era juventina. Meglio lui che un Gleison Bremer per esempio, o addirittura un Dusan Vlahovic: è questo il ragionamento della società e che spinge a valutare concretamente la vendita del fantasista albiceleste per uno scenario che non fa impazzire affatto i tifosi juventini.

Calciomercato Juve, la Roma punta Soulé per il dopo Dybala

Peggio ancora, poi, se il 20enne dovesse restare anche in Serie A in un’altra squadra. Perché in attesa di una possibile offerta ufficiale dalla Premier League, dopo l’Atalanta, spunta anche un’altra ipotesi italiana: la Roma di Daniele De Rossi. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, Soulé è uno degli obiettivi capitolini lì dove Paulo Dybala dovesse salutare la maglia giallorossa quest’estate dopo due stagioni.

A oggi la Joya sembra possa restare nella città del Colosseo, ma non sono da escludere sorprese considerando anche la clausola da 12 milioni di euro e José Mourinho che sembra pronto a portarlo con sé in Turchia per la nuovissima esperienza. Fosse così, la Lupa appunto potrebbe puntare il connazionale messosi in mostra nella stessa ragione in questa stagione seppur finita con l’amarezza della retrocessione.