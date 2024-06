UFFICIALE – Allegri, accordo per la risoluzione del contratto: la nota

Comunicato ufficiale della Juventus su Massimiliano Allegri. La nota è stata diramata in serata e riguarda la separazioni tra le parti che, a quanto pare, alla fine è avvenuta in maniera pacifica e concordata e non comporterà conseguenze ulteriori tra cui una battaglia legale in tribunale.

Allegri-Juve, accordo per la risoluzione contrattuale

Ecco quanto si legge dalla nota:

“Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva.

La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”. Allegri pronto a tornare subito in panchina?

Alla fine è prevalso da una parte il buonsenso e dall’altra la voglia, da ambo le parti, di non farsi eccessivamente male e trascinare la questione per chissà quanti mesi. La Juventus dunque non avrà a carico i 10 milioni di euro per la prossima stagione ma ha garantito una buonuscita al tecnico toscano che ha comunque rinunciato probabilmente a una parte del compenso spettante.

Chissà che dietro tale scenario non vi sia anche un’offerta per Allegri pronto a ritornare in panchina: in queste ore si è parlato anche di una clamorosa ipotesi Lazio, oltre che delle classiche sirene arabe.