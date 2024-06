Calciomercato Juve, clamoroso Rabiot: ci ripensa sul rinnovo? 

Calciomercato Juve: non è da escludere un clamoroso colpo di scena per il futuro di Adrien Rabiot. Lo riporta TuttoSport oggi in edicola. Sembrava spedita la firma per il rinnovo contrattuale del centrocampista e forse, chissà, questo avverrà comunque, tuttavia, come evidenzia il quotidiano, si registra comunque un minimo tentennamento da parte del Cavallo Pazzo. Motivo per cui, sebbene sia passato già un po’ dalla proposta, ancora non è arrivata una risposta e un annuncio in tal senso.

Calciomercato Juve, ripensamenti per Rabiot?

In sede bianconera però hanno fretta. E ce l’hanno non solo per un mero discorso di programmazione, ma anche perché per raccogliere i vantaggi fiscali del decreto crescita è necessario che il rapporto di lavoro non si interrompi ma che sia rinnovato dunque entro la scadenza, ovvero il prossimo 30 giugno. Quindi è iniziato un pericolosissimo conto alla rovescia in tal senso.

E’ anche per questo che i dirigenti bianconero hanno proposto un biennale con opzione per un terzo anno a 7.5 milioni di euro netti: sul piano fiscale peserebbero la metà sulle casse bianconere. Dalla parte di Rabiot però, magari dall’entourage più che direttamente dal giocatore, sembra ci sia la volontà di attendere gli sviluppi dell’Europeo e capire se vi saranno nuove richieste concrete che finora sono mancate. Una tentazione momentanea che rischia di diventare un vero problema però per la Vecchia Signora.