Calciomercato Juve, clamoroso Douglas Luiz: possibile beffa? 

Calciomercato Juve, pronto un acquisto e mezzo per Thiago Motta in attesa che venga ufficializzato sulla panchina bianconera come avverrà di sicuro questa settimana. Il primo rinforzo è Michele Di Gregorio destinato a prendersi la porta della Vecchia Signora e a rivoluzionare le gerarchie nel pacchetto portieri, con la permanenza di Mattia Perin e l’uscita, invece, di Wojciech Szczesny in scadenza nel 2025 e un ingaggio che pesa maledettamente alla luce dei 6.5 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz al Liverpool?

Il mezzo sarebbe Douglas Luiz, centrocampista brasiliano pronto ad approdare a Torino in un’operazione con l’Aston Villa che porterebbe invece Weston McKennie in Premier League. Mezzo perché l’operazione sembrerebbe abbastanza impostata, con l’ok di entrambi i protagonisti, e col solo incastro economico da trovare tra le parti che hanno però tutta la volontà di chiudere tale affare. Ma occhio alla possibile beffa bianconera.

In Inghilterra, infatti, non sembrano così convinti sul trasferimento in Piemonte del sudamericano come invece lo sono i giornali italiani. I bookmakers, in verità, nemmeno quotano la Juventus come possibilità futura del 26enne: in molti danno il Liverpool come prima soluzione per la prossima stagione. Mancato aggiornamento/interesse sulla questione o più verosimilmente sanno qualcosa che qui nel Bel Paese sfugge?