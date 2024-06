Calciomercato Juve, cosa sono pronti a fare pur di cedere Szczesny

Calciomercato Juve: inizierà dai portieri la rivoluzione targata Thiago Motta. Non a caso arriva subito un estremo difensore palleggiatore come Michele di Gregorio per il quale è tutto fatto sulla base di 20 milioni di euro. Strepitoso tra i pali come confermano i dati che lo piazzano nella top assoluta a livello europeo, in più abile anche coi piedi e capace di far partire l’azione dal basso proprio come il tecnico di San Paolo gradisce.

Calciomercato Juve, Szczesny in uscita

Questo significa che terminata l’era di Massimiliano Allegri sarà accantonato Wojciech Szczesny, un fedelissimo del tecnico toscano e simbolo della Juventus di questi anni. Ma potrebbe non passare in panchina piuttosto, come proprio sembrerebbe in queste ore, salutare direttamente. I 34 anni, il contratto in scadenza nel 2025 e soprattutto l’ingaggio da 6.5 milioni di euro – parallelamente all’arrivo di un giovane dal grandissimo futuro e molto più economico, spingono Cristiano Giuntoli verso questa scelta inevitabile.

In questi giorni il Dt juventino avrebbe anche telefonato a Mattia Perin annunciandogli la permanenza. Ma dove può andare il portiere polacco? Come conferma il Corriere Torino oggi in edicola, c’è la pista Al Nassr per l’ex Roma. E la Juventus – aggiunge il quotidiano – sarebbe disposta a liberare l’atleta anche a costo zero in cambio di un piccolo indennizzo pur di cederlo. Non porterebbe un guadagno effettivo ma permetterebbe di risparmiare sull’ultima annualità del maxi ingaggio.