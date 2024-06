Calciomercato Juve, respinta ultima offerta per Koopmeiners: i dettagli

Calciomercato Juve, non si molla la pista relativa a Teun Koopmeiners. Resta del resto la grande priorità di questa sessione estiva juventina e si continua a lavorare sottobanco. L’arrivo di Douglas Luiz che nel frattempo si avvicina non esclude affatto l’olandese: è solo questione di trovare cash differente, ma il brasiliano agirà a centrocampo mentre l’ex AZ Alkmaar sulla trequarti del promettente 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, ultime su Koopmeiners

Il problema resta sempre lo stesso, quello apparso sin da subito: l’enorme richiesta atalantina. Parliamo di 60 milioni di euro addirittura. Col giocatore invece risulta già un accordo di massima per un ingaggio da 4.5 milioni di euro per un contratto quadriennale come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. L’unico problema, quindi, è solo la Dea che ha deciso di mettere il giocatore sull’altare dei sacrificati ma non svendendolo.

Al momento, riposta il CorSport, ballano circa 15 milioni di differenza tra domanda e offerta: l’ultima proposta juventina avrebbe visto 30 milioni cash più l’inserimento di una contropartita tecnica ma l’Atalanta avrebbe rifiutato. Bisogna alzare la posta e ci sarebbero in particolare tre juventini graditi a Gian Piero Gaspeirni: si tratta di Matias Soulé, Dean Huijsen e Samuel Iling-Junior. Servirà ancora parecchio tempo prima di intravedere, nel caso, la fumata bianca.