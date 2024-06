Calciomercato Juve, Vlahovic rifiuta l’offerta di rinnovo: il motivo

Calciomercato Juve: pende un grosso punto interrogativo sul futuro di Dusan Vlahovic. Non per quest’estate poiché è stato indicato da Thiago Motta come uno degli intoccabili bianconeri ma lo è comunque per il futuro. Perché il centravanti serbo ha un contratto in scadenza nel 2026 e soprattutto un mega ingaggio con rialzo scattato da un po’ che va ben oltre i nuovi parametri juventini per il tetto ingaggio.

Calciomercato Juve, Vlahovic rifiuta il rinnovo

Così Cristiano Giuntoli in queste ore avrebbe proposto all’ex Fiorentina un prolungamento spalmando lo stipendio da 12 milioni a stagione per gli anni successivi all’attuale termine ultimo contrattuale così da arrivare a 8 milioni: una cifra comunque importante per lui ma al contempo decisamente più gestibile dalla società. Il giocatore, svela SportMediaset, ha rifiutato la proposta. Legittimamente, ma creando un’insidia nel domani juventino.

Questa è stata solo la primissima di una serie di partite che andranno in scena nei prossimi mesi per cercare di centrare l’obiettivo. Molto dipenderà anche dalla stagione che ne verrà, ma dovesse esaltarsi Vlahovic con Motta si metterebbe ancora peggio per la Juventus: allo stato attuale, date le condizioni, c’è il forte rischio che questa possa essere l’ultima stagione di Vlahovic alla Juventus.