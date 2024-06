Calciomercato Juve, ecco i primi botti: quattro annunci in arrivo

Calciomercato Juve: ora si fa sul serio. Come infatti annuncia il Corriere Torino oggi in edicola, sono in arrivo i primi botti iniziando tra domani e dopodomani quando arriverà il primissimo annuncio: quello relativo all’allenatore bianconero, Thiago Motta. Sta infatti per finire l’attesa con l’allenatore che prenderà ufficialmente il suo posto in panchina per guidare la prossima stagione dove è chiamato a creare una Juve vincente e spettacolare.

Dopo seguirà poi l’annuncio relativo al primo acquisto effettivo di quest’estate per la Vecchia Signora, ovvero quello di Michele Di Gregorio che arriverà dal Monza per 18 milioni di euro più bonus. Il 26enne milanese sfratterà Wojciech Szczesny destinato all’addio dopo sette stagioni a Torino a causa dell’età, del contratto in scadenza nel 2025 e soprattutto un ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di cui Cristiano Giuntoli vuole necessariamente disfarsene.

Calciomercato Juve, annunci in arrivo dai prossimi giorni

Un altro annuncio che potrebbe giungere tra non molto è relativo a un secondo acquisto a centrocampo, ovvero Douglas Luiz dell’Aston Villa per il quale si lavora a uno scambio con Weston McKennie e tutto sembra andare per il verso giusto al di là dell’incastro economico ancora da trovare. E in mediana è davvero imminente anche la fumata bianca per Adrien Rabiot che, salvo clamorose sorprese, rinnoverà.

Nel frattempo Madama ha strappato anche il sì di Maison Greenwood per il quale però manca ancora l’accordo col Manchester United e sullo sfondo restano sempre le due priorità di quest’estate per le quali però servirà ancora un po’ di pazienza: parliamo di Roberto Calafiori per la difesa e Teun Koopmeiners per la trequarti.