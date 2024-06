Calciomercato Juve, Douglas Luiz esclude Koopmeiners? Il punto 

Calciomercato Juve: preso il portiere, prenotato il difensore e ora sta per arrivare il centrocampista. Ovvero Douglas Luiz dell’Aston Villa per un rinforzo subito verdeoro per il tecnico italo-brasiliano Thiago Motta. Pronto Michele Di Gregorio tra i pali che scalzerà Wojciech Szczesny e in pre allarme Roberto Calafiori che aspetta solo la chiamata per volare a Torino, si lavora nel frattempo anche allo scambio sull’asse inglese.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz con Koopmeiners o lo esclude?

In bianconero approderà il centrocampista sudamericano reduce da 10 goal e altrettanto assist tra le varie competizioni per il club di Birmingham, farà invece il percorso inverso Weston McKennie che, in scadenza di contratto nel 2025 col club juventino, approderà in Premier League salutando dopo quattro anni dal suo approdo alla Continassa.

Come riporta il Corriere Torino oggi in edicola, l’inserimento della contropartita statunitense permetterà alla Juve di pagare Luiz appena la metà rispetto ai 50 milioni di euro del suo reale valore. Ma tale acquisto sarà alternativo a Teun Koopmeiners finora grande sogno del mercato bianconero?

No, come aggiunge il quotidiano: nei piani del Dt Cristano Giuntoli può comunque arrivare anche l’olandese e si continua a lavorare incessantemente per trovare l’incastro giusto per abbattere quel muro da 60 milioni edificato dall’Atalanta.