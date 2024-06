Calciomercato Juve, proposto a Giuntoli una stellina del Barcellona

Calciomercato Juve, si entra nel vivo dato l’annuncio imminente di Thiago Motta in bianconero. La nota ufficiale è attesa per questa settimana e finirà così anche questo tormentone, escludendo qualsiasi possibilità di ripensamento o problemi in corso come qualcuno ha temuto. Ma la verità è che non vi sono mai stati dubbi, col tecnico italo-brasiliano anzi da subito operativo a distanza sul fronte mercato.

Calciomercato Juve, proposto Vitor Roque

Cristiano Giuntoli gli ha già regalato un primo rinforzo solo da ufficializzare, ovvero Michele Di Gregorio che difenderà la porta juventina la prossima stagione costringendo Wojciech Szczesny a far le valigie. Il secondo è in arrivo ed è proprio brasiliano come l’ex Bologna: si tratta di Douglas Luiz pronto ad approdare alla Continassa poiché lo scambio con l’Aston Villa con Weston McKennie sta andando per il verso giusto.

Ma chissà che non ci sia spazio per un altro rinforzo verdeoro in questa session estiva per Motta. Magari un attaccante e anche di assoluto talento ma che deve ancora scoprirsi davvero in Europa. Come infatti svela il Corriere Torino oggi in edicola, oltre all’idea Nicolò Zaniolo, in questi giorni è stato proposto in prestito anche Vitor Roque del Barcellona. Il direttore tecnico per il momento ha preso atto della possibilità, più avanti eventualmente si vedrà nel dettaglio.