Calciomercato Juve, idea ritorno Morata: spunta uno scambio

Calciomercato Juve, clamoroso ritorno di Alvaro Morata in bianconero? In scadenza di contratto nel 2026, il centravanti non ha nascosto tale desiderio considerando un’uscita certa dall’Atlético Madrid e a Torino i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperto. E alle giuste condizioni chissà che tale scenario non possa concretizzarsi davvero come riporta TuttoSport oggi in edicola. Come? Attraverso un scambio magari, per un incrocio di pedine favorevole a entrambe le società.

Calciomercato Juve, Morata ritorna in bianconero?

Come si legge sul quotidiano, magari in Spagna potrebbe andarci Moise Kean dopo il mancato trasferimento nell’ultima occasione e una cessione altrettanto certa per la Juventus data la scadenza in questo caso nel 2025. Resta dunque l’ultimo anno per monetizzare e Madame non perderà occasione per farlo in un modo o nell’altro. Ma ora spunta quest’idea difficile ma al contempo non impossibile.

Si tratterebbe per Morata il terzo ritorno in bianconero eventualmente. Un profilo di esperienza che potrebbe garbare parecchio Thiago Motta per curriculum e soprattutto caratteristiche e per un vice Vlahovic adatto considerando pure tantissime competizioni a cui la Vecchia Signora parteciperà il prossimo anno. E l’obbligo è che dovrà ben figurare in ognuna di queste, portando a casa subito dei titoli. Già al primissimo anno.