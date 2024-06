Calciomercato Juve, pronto il nuovo Orsolini in bianconero: chi sarà 

Calciomercato Juve, sta per iniziare l’era targata Thiago Motta. Ufficialmente. Perché proprio questa settimana arriverà l’annuncio ufficiale bianconero con una nota che chiuderà definitivamente il ‘mistero’: non ce n’è mai stato realmente uno, ma i ritardi negli annunci ufficiali – legati alla questione Massimiliano Allegri – hanno fatto sorgere dubbi in molti tifosi.

Ma il tecnico italo-brasiliano ora è pronto a sbarcare a tutti gli effetti nel mondo Juve e applicare allo Stadium il metodo che ha portato il Bologna nella storia con una qualificazione in Champions League 60 anni dall’ultima volta. Ovviamente la Juventus non è il Bologna e Motta ne è pienamente consapevole, ma proverà comunque un modo per coniugare la necessità di vincere il prima possibile con un calcio moderno e spettacolare col 4-2-3-1.

Calciomercato Juve, Weah il nuovo Orsolini?

Per riuscirci avrà bisogno di giocatori adatti, come Michele Di Gregorio pronto a difendere i pali bianconeri e far partire l’azione dal basso come il tecnico di San Paolo vuole, o come Roberto Calafiori che potrebbe raggiungerlo a Torino sebbene si registrino difficoltà importanti col Bologna nelle ultime ore. Ma in bianconero potrebbe ritrovare anche un ‘nuovo Orsolini‘ come riporta TuttoSport oggi in edicola.

Si tratta di Timothy Weah reduce da un gran goal in nazionale con gli USA che è un messaggio diretto al neo allenatore. Il classe 2000 – sottolinea il quotidiano – ha infatti la capacità come l’esterno italiano di creare superiorità numerica saltando l’uomo e mettendola al centro o andando alla conclusione. Molto probabile dunque, mercato permettendo che potrebbe portare altri rinforzi importanti, che il figlio del grande George possa rientrare nella nuova Juve e con una predisposizione molto più offensiva.