Juve-Allegri, come è avvenuta la pace e i dettagli dell’accordo

Pace fatta tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Almeno formalmente. Con un comunicato ufficiale del tutto a sorpresa, la Vecchia Signora ieri ha comunicato l’accordo di risoluzione contrattuale tra le parti quando ormai era tutto pronto per la battaglia in tribunale dove in palio restavano i 10 milioni di euro relativi all’ultimo anno di contratto del tecnico toscano. Ma come è stato possibile trovare un’intesa in così poco tempo?

Come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in verità l’accordo era stato raggiunto già la scorsa settimana salvo poi Allegri tirarsi indietro in extremis. Una mossa che ha irritato la società che a quel punto ha fatto partire la pec per la comunicazione di licenziamento per giusta causa. Ieri però c’è stato un altro dietrofront dello stesso tecnico consigliato dai legali e dagli amici più stretti così da chiudere definitivamente la vicenda.

Accordo Juve-Allegri: a quanto ha rinunciato il tecnico

Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, sembra che Allegri abbia rinunciato a oltre la metà dei 7 milioni di euro netti più bonus dell’ultimo anno di contratto. Ma in ballo c’era anche il premio stagionale per la qualificazione in Champions che il mister avrà però avuto. Ora, chiusa la questione, la Juventus è pronta ad annunciare Thiago Motta.

Per Allegri invece nuova avventura all’orizzonte: non troppo incline alle sirene arabe, vorrebbe restare in Europa ma non è escluso che in caso di mancate chiamate – o comunque non convincenti – resti fermo un anno in attesa della sfida giusta.