Calciomercato Juve, appuntamento con Chiesa per il rinnovo: gli scenari

Calciomercato Juve, appuntamento in programma con Federico Chiesa. Al centro dei discorsi ci sarà ovviamente l’attuale scadenza di contratto in programma nel 2025, la quale non mette di certo la Vecchia Signora in una posizione comoda. Il calciatore dopo la Coppa Italia ha annunciato sinceramente la sua volontà di proseguire in bianconero, ma al contempo bisognerà coniugare gli interessi di tutto.

Ovvero del calciatore che di base vorrebbe un riconoscimento e della stessa società che, alla luce della nuova politica di contenimento per quanto riguarda il tetto ingaggio, non vorrebbe spingersi troppo oltre sul nuovo stipendio riconosciuto al calciatore. Anzi sembra si parli di un leggero ribasso come già accaduto per qualcuno.

Calciomercato Juve, ultimissime su Chiesa

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le parti si sono date appuntamento dopo l’annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore bianconero. Giunto il comunicato relativo a Massimiliano Allegri e la risoluzione contrattuale, è lecito attendersi a stretto giro anche la nota relativa all’approdo del 41enne di San Paolo reduce da una strepitosa stagione alla guida del Bologna.

Per quanto riguarda gli scenari, il calciatore – riporta la rosea – ha di recente aperto alla possibilità di un rinnovo ponte fino al 2026 alle stesse cifre. Rifiutato invece un biennale con ritocco al ribasso ma in tutto questo sarà decisiva anche la parola di Motta. Se il mister non riterrà Chiesa indispensabile, la trattativa potrebbe subire una frenata e a quel punto non sarebbe da escludere anche una cessione.

L’Europeo in programma quest’estate sarà in ogni caso una vetrina per l’estero juventino, che sia per convincere eventualmente Motta o estimatori già pronti a puntarci.